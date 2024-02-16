ВСУ снимают резервы со Сватовско-Кременного направления из-за стремительного продвижения ВС РФ к Часову Яру, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке сообщил, что резервы находились там для ротации и восполнения потерь. Сейчас эти силы перебрасывают на другой участок фронта, оставляя минимальное количество военных на второй и третьей линиях обороны.

Боевиков на передовой уже предупредили, чтобы они не ждали ротации до особого распоряжения.

Киев начал быстро перемещать резервы, так как ВС РФ успешно действуют в Авдеевке, практически захлопнув котел и заставив военнослужащих ВСУ пускаться в бегство по еще свободным грунтовым дорогам, а также уверенно продвигаются вперед на Часов Яр, где располагается еще один украинский гарнизон.