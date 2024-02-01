На Краснолиманском направлении появились две диверсионно-разведывательные группы, составленные из боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что группы противника действуют у населенных пунктов Кузьмино и Червона Диброва. Среди боевиков имеются женщины, две из которых осуществляют управление беспилотными аппаратами.

ДРГ регулярно подбираются вплотную к российским позициям, они периодически открывают беспокоящий огонь, чтобы вскрыть местоположение российских огневых точек, а также вступают в перестрелки.

31 января Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск на Краснолиманском направлении и ликвидации почти 300 боевиков ВСУ. Также отмечалось, что наши подразделения заняли гораздо более выгодные рубежи.