Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что для обеспечения «безопасности и стабильности в Европе» необходимо, чтобы в украинском конфликте проигравшей стороной оказалась Россия. Такое заявление президент Франции заявил во время пресс-конференции в Париже, проводимой после встречи по поддержке Украины. Слова Макрона передает издание Le Figaro.

«Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», – заявил Макрон.

Президент Франции также отметил, что западные страны заключили договор о создании «девятой коалиции для глубоких ударов», то есть на Украину будут осуществляться поставки ракет среднего и дальнего действия. Макрон подчеркнул, что Франция будет прилагать все усилия, чтобы РФ «не победила в этом конфликте».

Кроме того, по словам Макрона лидеры стран Запада обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако согласованности по данному вопросу.

Читатели Le Figaro раскритиковали слова французского лидера, отметив, что не следует провоцировать Россию, а стоит стараться достичь прекращения боевых действий на Украине путем мирного соглашения.