Лидеры стран Запада обсудили возможность официального ввода сухопутных войск на территорию Украины, чтобы не допустить победы российских сил на поле боя. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины, прошедшей в Париже. Трансляция мероприятия велась на официальной страничке Елисейского дворца в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

«Все обсуждалось сегодня в свободной и прямой манере. Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели», – заявил Макрон.

Заявление президента Франции подвергла резкой критике глава политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее словам, Макрон хочет опробовать роль бесстрашного военачальника, не осознавая всей опасности ситуации.

«Эммануэль Макрон играет в военачальника, но речь идет о жизни наших детей, о которых он так беззаботно говорит. Это вопрос мира или войны в нашей стране», – написала Ле Пен на своей страничке в социальной сети Х.