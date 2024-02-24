В Авдеевке был уничтожен неонацистский батальон «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), который новый главком ВСУ Александр Сырский отправил на помощь засевшему в городе гарнизону.

Бывший аналитик ЦРУ уверен, что именно Сырский виноват в гибели одного из «элитных» подразделений украинской Нацгвардии. Российские ВС мгновенно обнаружили идущий на помощь противнику батальон и ликвидировали его несколькими ударами с воздуха.

Макговерн отметил, что Авдеевка вскрыла главные проблемы Украины – отсутствие достаточного для продолжения противостояния с Россией количества оружия и нехватку личного состава. Фактически, взятие этого населенного пункта означает поражение Киева и исправить это уже не помогут новые западные поставки.