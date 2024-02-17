Российский музыкант и телеведущий Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) остался недоволен неправильно прожаренным стейком во время посещения одного из ресторанов в Сан-Диего (США). Об этом артист написал на своей страничке в социальной сети Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Очень прошу приготовить medium-rare, причем more rare than medium – по опыту знаю, что в восьми случаях из десяти этого не происходит. Здесь то же самое – приносят огромный кусок мяса, но, увы, передержанный», – написал основатель группы «Машина Времени».

По словам Макаревича, когда один из руководителей ресторана решил поинтересоваться у гостей, остались ли они довольны приготовленной едой, то он высказал ему свое недовольство.