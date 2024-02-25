Известная певица Любовь Успенская долгое время проживала в Соединенных Штатах. Недавно она заявила, что занимается вопросом приобретения российского гражданства, чтобы уже навсегда обосноваться в РФ. По словам 70-летней артистки, она намерена жить в России вместе со своей дочерью Татьяной.

Успенская также рассказала о своей знаменитой композиции «Россия», из-за которой она рассержена на Аллу Пугачеву. По словам певицы, многие знают эту песню в исполнении Пугачевой, из-за чего Успенская очень негодует.

«Она (Пугачева – ред.) ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были. В них весь смысл песни был. Это не просто песня о России, в ней я рассказываю о своем пути», – заявила певица.

Позже Алла Борисовна принесла Успенской свои извинения, отметив, что не знала, чья это композиция. Но осадок у Любови Залмановны все равно остался.