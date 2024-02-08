Композитор и исполнитель своих песен Юрий Лоза известной поговоркой «Отряд не заметил потери бойца» прокомментировал отмену концертов Кристины Орбакайте.

Он вспомнил и еще одну пословицу: «Баба с воза – кобыле легче», чтобы оценить эти отмены. По словам, музыканта, слушатели ничего не потеряют, если концертов Орбакайте не будет. Коллеги же по эстраде в основном только рады подобным вестям, так как перед ними самими открываются новые возможности для выступлений и продвижения.

Ранее Лоза заявил, что певица Алла Пугачева больше не сможет вернуть свое высокое положение на российской эстраде даже если вернется в страну.

Согласно исследованиям, многие звезды 90-х стали больше зарабатывать после скандала с «голой» вечеринкой и отмен концертов целого ряда исполнителей. Юрий Лоза как раз входит в их число.