После «отмены» из-за похода на скандальный шабаш Ивлеевой Лолита сохранила оптимизм и веру в то, что она «прорвется». В авторском тг-канале она почти ежедневно информирует фолловеров о том, чем занимается в свободное от концертов и ТВ-эфиров время.

В одном из недавних постов Лолита напомнила, что она не просто пожилая пенсионерка, но еще и одинокая. Поэтому ей пришлось самостоятельно поехать в ближайший супермаркет строительных товаров, закупить валики и кисти. Певица выбрала краски на водной основе. Призналась, что зря потратилась на растворитель. В планах звезды – красить потолок. В стриме Лолита показала симпатичный комбинезон в расцветке зебры. В таком наряде, вероятно, певица и планирует красить.

Лолита написала, что уже готова слушать злые комментарии о том, как «это плохо» и «зачем же она вредит своей психике». А затем напомнила, что трудиться всегда полезно. Так она иронично подколола хейтеров, которые строчат злобные комментарии, потому что им нечем заняться. Певица уверены, что они от безделья «вредят ее психике».