Литовская полиция задержала местного бизнесмена, который по-крупному проиграл в онлайн-казино. В игорном заведении Вильнюса он оставил €27 млн, при этом деньги были не его, пишет ТАСС.

Вильнюсский городской участковый суд задержал на две недели предпринимателя Ш. Степукониса по подозрению в растрате огромной суммы чужих денег. По предварительной версии следствия, бизнесмен спустил в игорном заведении €27 млн компании BaltCap. В этой компании подозреваемый значился как партнер. Компания занимается инвестициями.

Когда в компании BaltCap обнаружили пропажу, то выяснилось, что вместе с деньгами пропал и сотрудник. Было установлено, что он для неизвестных целей улетел на Украину. Затем бизнесмен все же вернулся и сдался правоохранителям.