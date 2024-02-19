Новые районы Москвы очень сильно напоминают огромный мегаполис из знаменитого фильма Андрея Тарковского «Солярис». Об этом в беседе с корреспондентом «Москвич Mag» рассказал главный редактор журнала «Знамя» и литературовед Сергей Чупринин.

«Когда я оказываюсь в новых районах Москвы или в тех районах, где идет самая сокрушительная реконструкция, я пугаюсь и теряюсь. Это уже не моя Москва, а то, что напоминает начальные сцены «Соляриса» Тарковского, когда машина летит по развязкам, магистралям и тоннелям – и нет ничего соразмерного человеку. Нынешняя перестроенная, реконструированная Москва – это уже не мой город. Но что поделаешь: мое время и время моих ровесников уже проходит, и нынешний мегаполис для моих детей и следующих поколений», – заявил журналист.

По его словам, в переменах нет ничего плохого, поскольку Москва становится более удобной для жизни, например, благодаря расширению тротуаров и реконструкции парковых зон. Однако оценить все преимущества обновленной столицы России в полной мере сможет оценить современное молодое поколение.