Сурок Мейджор, который несколько лет предсказывал весну в штате Кентукки, умер 2 февраля – как раз в День сурка, рассказала американская телекомпания LEX 18.

Мейджору было 10 лет. В Центре дикой природы в округе Буллит, где жило животное, сообщили, что причиной смерти стала возрастная болезнь сердца. Сурок умер во сне, отметили представители зооцентра.

«Он был полон потрясающей энергии до самого конца. Он навсегда останется в наших сердцах», – добавили в Центре.

2 февраля принято следить за сурками, чтобы узнать, будет ли весна ранней. Если животное покидает норку и не видит своей тени, можно надеяться на быстрое потепление. Если же сурок пугается собственной тени и убегает обратно в нору, то весна наступит как минимум через 6 недель.