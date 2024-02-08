Телеведущая Лера Кудрявцева попыталась «изгнать демонов» из Ксении Собчак, облив ее святой водой из бутылки во время интервью. Также она прочитала соответствующую молитву.

Собчак взяла интервью и Кудрявцевой, содержание которого пока неизвестно. Скорее всего, речь шла о семейных неурядицах телеведущей и ее уходе от мужа – хоккеиста Игоря Макарова.

Во время съемок Лера внезапно начала поливать Собчак водой из бутылки и читать молитву. Все действо сопровождалось смехом обеих участниц интервью.

«Мы пытались, но не помогло. Изгнание демонов из Собчак», – заявила Кудрявцева.

Ранее стало известно, что демонов из Ксении пыталась изгонять ее мама, которая даже пригласила шамана. Лера, прокомментировавшая это событие, отметила, что «демонов Собчак было решено оставить в покое».