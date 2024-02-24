Американские «Абрамсы» и немецкие «Леопарды» оказались бессильными перед крысами и мышами в зоне проведения специальной военной операции. Грызуны лакомятся проводами западных танков, оболочка которых выполняется из экологически чистого волокна кукурузы, сообщил французский портал Le Figaro.

Мыши и крысы погрызли не только оболочку, но и сами провода, поэтому танки отказываются двигаться с места и требуют ремонта, рассказал изданию французский наемник из зоны СВО.

Кукурузные волокна оказались более прочным и надежным материалом для изготовления проводки, чем пластик, поэтому в США, Германии и других странах их стали использовать в производстве бронетехники. Однако после такого конфуза на Украине конструкторы поймут, что экологическая чистота материалов – не главное, так как они могут стать пищей для грызунов.