Главным недостатком американского ЗРК Patriot является сложность в его развертывании и перемещении с одной позиции на другую. Но ВСУ используют урезанный вариант этого комплекса, чтобы максимально повысить его мобильность, уверен военный аналитик Алексей Леонков.

Он пояснил, что Киев задействует только одну огневую секцию Patriot, включающую многофункциональную РЛС, сопровождающую цель и осуществляющую наведение на нее ракет, две пусковые установки и мобильный командный пункт. Все это устанавливается на полуприцепы и легко перебрасывается с места на место.

Леонков рассказал РИА Новости, что таким урезанным вариантом ВСУ поразили самолет Ил-76 со своими же военнопленными. Причем ЗРК довольно быстро перебросили из Киева в Харьковскую область, откуда и был нанесен удар.

Все же в составе комплекса предусмотрено до 8 пусковых установок, командный пункт, РЛС, которая занимает несколько полуприцепов, множество другого оборудования. В таком виде ЗРК слишком громоздкий и может использоваться только на одной позиции.