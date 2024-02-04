Натовская система Link-16 использовалась украинскими боевиками для получения информации для ЗРК Patriot, сбившего транспортный самолет Ил-76 с пленными ВСУ. Об это рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

ВСУ использовали только пусковую установку Patriot без радиолокационной станции. Это позволило замаскировать ЗРК, избежать его обнаружения. Комплекс не зондировал воздушное пространство и работал в пассивном режиме, а данные о самолете получил через систему Link-16.

Она была передана оборудованием для пассивной радиотехнической разведки, которое следило за российским самолетом Ил-76 фактически в режиме реального времени. Засада с ЗРК Patriot была организована заранее.

Леонков при этом отмечает, что планировал атаку на транспортник Запад. Не исключено, что в экипаже ЗРК Patriot были натовские специалисты.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что ВСУ сбили самолет, хорошо зная о наличии на борту украинских пленных. Он допустил, что это могло быть трагичной случайностью, но заявил, что атака на Ил-76 в любом случае является военным преступлением.