Генерал Александр Сырский фактически был единственным подходящим кандидатом на должность главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного. Он принимал участие в разработке и реализации всех операций и хорошо знаком с обстановкой на поле боя. Но его назначение ничего не изменит для Украины, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он рассказал изданию «МК», что отставка Залужного была запланирована давно. После того, как на Западе дали «добро», главкома заменили на командующего Сухопутными силами. Скорее всего, Сырский сейчас попытается укрепить оборону на Купянском направлении и во всей Харьковской области.

Говорить о каких-то серьезных изменения в действиях ВСУ нет смысла. Главнокомандующие на Украине назначаются только для того, чтобы решать поставленные Западом задачи и реализовывать чужую волю. Это не самостоятельные фигуры. Если же они так не считают и начинают заниматься самодеятельностью, их просто меняют на новых, как это получилось с Залужным.