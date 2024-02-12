Легендарный «Ремингтон» закрывает и переносит первый завод своего оружейного бренда

Небольшой городок Илион в штате Нью-Йорке производил оружие на протяжении 200 лет. Что будет, когда это предприятие уйдет навсегда? Источник: Associated Press.

«Ремингтон» зародился в этом месте 208 лет назад. Многие поколения рабочих изготавливали винтовки и дробовики на огромном заводе, расположенном в центре этого городка и в самом сердце нью-йоркской долины могавков.

Теперь жители Илиона готовятся к уходу двухвековой эпохи, начавшейся, когда в 1816-м 23-летний Элифалет Ремингтон выковал на кузнице этого городка свой первый винтовочный ствол.

Инвестиционный консорциум Roundhill Group, текущий владелец старейшего производителя оружия в Штатах, недавно объявил о планах закрыть первый завод оружейной компании уже в начале марта 2024 года, сославшись на высокие затраты по содержанию исторического завода. Компания RemArm консолидирует свои производственные операции в Джорджии, штате, который, по словам руководства предприятия, более дружелюбен к индустрии огнестрельного оружия.

Недавняя история бренда «Ремингтон» отмечена судебным иском после резни в школе Сэнди-Хук и последующим банкротством Remington Arms, что в сумме привело к появлению нового владельца предприятия в Илионе и сокращении рабочей силы с 1300 рабочих до 300.

Но предстоящее событие, окончательно закрывающее историю заводе в городке с населением 7600 человек, грозит жителям серьезной потерей доходов и пустующими, разрушающимися фабричными цехами.

«Когда Remington уйдет, это будет не просто похоже на уход предприятия, это будет похоже на то, будто бы часть вашей семьи внезапно уехала», – заявил Джим Коновер, местный житель, начавший работать на оружейном заводе в 1964 году с упаковки готовой продукции и вышедший на пенсию спустя 40 лет с поста менеджера по производству.

Плохой штат для бизнеса

В своем письме от 30 ноября, адресованном профсоюзным чиновникам, правление RemArms объяснило предстоящее закрытие завода «неэффективностью производства». Они сослались на высокую стоимость содержания и страховки 93 000 м2 площадей в нескольких зданиях, многие из которых построены еще во время Первой мировой.

RemArms отметили, что штат Джорджия предлагает среду, которая лучше «поддерживает и приветствует индустрию огнестрельного оружия».

Гендиректор Кен Д’Арси также отметил в пресс-релизе, что оружейная отрасль обеспокоена «законодательной средой» в штате Нью-Йорк.

Некоторые эксперты полагают, что компания-владелец предприятий «Ремингтон» в первую очередь перемещает производство на юг США, чтобы сократить затраты на рабочую силу и уменьшить эксплуатационные расходы.

Однако в северной части штата Нью-Йорк, где поддержка прав на оружие, как правило, очень сильна, политики-республиканцы для продвижения на местных выборах ухватились за комментарий RemArms о Джорджии, традиционно республиканской. Они увязали закрытие завода с мерами по контролю над огнестрельным оружием, в последние годы упорно отстаиваемым нью-йоркскими демократами.

Бренд «Ремингтон» – не первый американский производитель огнестрельного оружия, выбравший окончательный переезд в более дружественные к оружейным компаниям штаты.

«Смит-энд-Вессон» в октябре 2023-го перенес свою штаб-квартиру в Теннесси после того, хотя с 1852 года эта оружейная компания базировалась в Спрингфилде (Массачусетс). Объявив о переезде в 2021 году, официальные лица компании раскритиковали предлагаемое законодательство штата, которое, по их словам, заблокирует им выпуск определенных видов оружия.

Пустеющие цеха нью-йоркского «Ремингтона»

В своем письме, адресованном профсоюзу, RemArms сообщила, что рассчитывает прекратить работу завода примерно к 4 марта. Ранее в 2021-м правление компании объявило, что переносит свою штаб-квартиру в г. Лагранж (Джорджия), где будет открыт новый завод и развернута исследовательская деятельность.

Дни ежедневных пробок на улицах Илиона, когда заканчивались дневные смены на оружейном заводе, давно в прошлом. На большой парковке завода преобладают пустые места. Близлежащие компании, занимающиеся доставкой обедов в цеха, уже столкнулись с резким падением заказов.

«Они закрываются», – сказал владелец пиццерии Франко Даниэль Мендес. «Это не обязательно приведет к тому, что мы обанкротимся, но это причинит боль нашему бизнесу».

Мэр Илиона Джон Стивенс полагает, что уволенные рабочие смогут найти другую работу в этом же районе. Но он также считает, что потеря завода может стоить городскому бюджету почти миллион долларов в год, учитывая коммуналку и налоги.

Местные чиновники надеются, что на территории завода «Ремингтон» смогут разместиться производственные, торговые и жилые помещения. Но сейчас его судьба остается неясной. В январе 2024 года завод был выставлен на продажу за $10 миллионов.

«Все может быстро стать бельмом на глазу города», – заметил Майкл Дисотель, историк публичной библиотеки Илиона. «И, когда бываешь в центре города, невозможно просто так отпустить все это».

Серия неудач

Нынешнее предприятие датируется 1828 годом, когда Элифалет Ремингтон разместил свой завод вдоль недавно открытого канала Эри. Хотя огнестрельное оружие исторически было основным продуктом городка Илион, цеха «Ремингтона» также выпускали пишущие и швейные машинки, другие потребительские товары.

В современной эпохе Remington Arms была приобретена в 2007 году корпорацией Cerberus Capital Management, довившей эту оружейную компанию в свой корпоративный актив, подобно Bushmaster Firearms и прочим оружейным предприятиям США. В 2011-м Bushmaster Firearms на время перенесла производственные мощности в Илионе, что в итоге повредило заводу «Ремингтон».

В 2018 году Remington Outdoor и ее дочерние компании подали заявку на защиту от банкротства, ссылаясь на падение продаж, а также на юридическое и финансовое давление после стрельбы в школе Сэнди-Хук, в результате которой погибло 20 учащихся младшей школы и шесть взрослых. В той резне использовалась винтовка типа Bushmaster AR-15.

Члены семей жертв и работников школы, переживших стрельбу, в 2015-м подали иск против Remington Outdoor и получили в 2022 году $73 миллиона.

Второе заявление о банкротстве компании было подано в июле 2020 года. За несколько месяцев на заводе Илиона было уволено 545 рабочих.

Активы компании были разделены на аукционе. Судья одобрил предложение Vista Outdoor на сумму $81,4 миллиона о выкупе бизнеса «Ремингтон» по боеприпасам и аксессуарам. Завод в городке Илион достался инвесторам Roundhill Group в рамках предложения стоимостью $13 миллионов.

После нескольких месяцев профсоюзных переговоров завод по производству огнестрельного оружия вновь открылся весной 2021-го. Сейчас, если RemArms будет придерживаться графика закрытия в марте, новый перезапуск предприятия в Илионе продлится около трех лет.

Мэр Стивенс заявил, что впереди будут трудные решения, но он уверен, что этот завод будет использоваться вновь. И хотя «Ремингтон» может уйти навсегда, добавил он, связь городка с этим оружейным брендов никогда не может быть полностью разорвана, поскольку «историю невозможно стереть».