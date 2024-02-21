Экипажи российских БМП-3, изготовленных «Курганмашзаводом», берегут технику и поэтому наносят удары по ВСУ в основном ночью или ранним утром. Об этом рассказал боец с позывным «Кадет».

«В светлое время суток дроны следят и наблюдают за ними. Поэтому нам приходится выполнять боевые задачи утром и ночью. У нас есть опытный и быстрый водитель-механик, поэтому мы не задерживаемся на позициях долго. Мы приезжаем, выполняем свои задачи и уезжаем», — сообщил боец.

В Сети также появилось видео боевой работы БМП-3, на котором запечатлено взятие под контроль опорного пункта противника.

Кроме того, ранее сообщалось об уничтожении боевыми машинами пехоты ВС РФ вражеской техники «Брэдли» производства США.