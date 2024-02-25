Потерянные Украиной территории не имеют никакого стратегического значения для линии фронта, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью каналу ABC. Этим высказыванием он оправдал ожидания экспертов, которые прогнозировали именно такие заявления после потери Киевом Авдеевки и близлежащих населенных пунктов.

Точно также украинские политики высказывались о Мариуполе, Лисичанске, Артемовске и других городах. Сперва ВСУ месяцами оказывали сопротивление российским ВС и несли огромные потери, а затем оказывалось, что никакого значения эти территории не имеют.

Также Кулеба заявил, что Украина ждет очередной помощи от Запада, которая должна включать больше систем противовоздушной обороны и истребители F-16.

Ранее министр все же признал, что ВСУ с огромным трудом сдерживают натиск российских ВС и испытывают огромный дефицит снарядов и оружия, не позволяющий полноценно противостоять превосходящим силам России.