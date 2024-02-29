Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими поклонниками, что отправила своих родных на отдых и лечение. Причем, из ее поста можно сделать вывод, что своего супруга Игоря Макарова знаменитость определила в клинику для реабилитации алкозависимых людей.

Кудрявцева написала, что отправила дочь Машу в санаторий вместе с няней в Сочи, свою маму – в санаторий в Подмосковье. А супруга – тоже лечиться.

Всех лечить! Всех лечить! Сама вот пытаюсь себя заставить наступить на ногу. Стойкое ощущение, что нога в колене прогнется в обратную сторону», – отметила знаменитость.

Ранее стало известно, что Лера Кудрявцева приняла решение уйти от мужа Игоря Маркова. По ее намеку стало ясно, что причиной проблем в отношениях стало пристрастие к алкоголю. Позже ведущая опровергла слухи о ее разводе с хоккеистом. По всей вероятности, знаменитость дала мужу второй шанс и уговорила его отправиться на лечение от алкогольной зависимости.