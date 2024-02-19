В Запорожскую область на передовую для поддержания боевого духа российских бойцов приехали певицы из Краснодарского края. Артистки выступили перед солдатами в столовой одного из лечебных учреждений, которую временно «превратили» в концертный зал. Соответствующая видеозапись уже разлетелась по соцсетям.

Инициаторами данного концерта стала семья Перебякиных, занимающаяся волонтерской деятельностью и собирающая средства на нужды российских военнослужащих через Телеграм-канал.

Выступление организовывалось под «строжайшим секретом». Личный состав был оповещен за пол часа до начала концерта. Ведь мероприятие проводилось неподалеку от военного объекта, поэтому обстрелы не прекращались.

Артистки из Крыловского района Краснодарского края – Оксана Жовницкая, Ольга Хвостик и Наталья Щербакова пели для солдат несмотря на звук пушек и снарядов. Бойцы все время пребывали во время выступления, «шаркая стульями», ведь им было приятно в зоне боевых действий почувствовать поддержку от своих соотечественников.