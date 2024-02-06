Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение относительно отмены концертов Кристины Орбакайте в России. По его словам, артистка занимает неоднозначную позицию.

Соседов подчеркнул, что Орбакайте не стоит «сидеть на всех стульях сразу». По его мнению певица должна официально выразить свою позицию о проведении ВС РФ специальной военной операции на Украине.

«С одной стороны, мать (Алла Пугачева – ред.), уже выжившая из ума, с другой — карьера. Поэтому она просто помалкивает, продолжая проживать за рубежом», – высказался Соседов в отношении к Орбакайте.

Напомним, что концерты Кристины Орбакайте были отменены во многих городах Сибири. Отмену концертов артистки подтвердил организатор выступлений Оганнес Тухманян. По его словам, отмена «произошла в связи со сложностью проведения этих концертов».

Ранее выступления Орбакайте потребовали отменить в Улан-Удэ общественные деятели, заявившие, что Орбакайте перечислила средства в поддержку Вооруженных сил Украины.