Дроны-камикадзе «Ланцет» собрали полный комплект западных танков – они последовательно уничтожали сперва немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры», а теперь принялись за американский «Абрамсы», заявил военный эксперт Станислав Крапивник. Также он объяснил, почему первая боевая машина ВС из США уничтожена только сейчас.

Танки Abrams в распоряжении ВСУ появились еще в прошлом году и несколько раз они появлялись на передовой. Но их быстро выводили, чтобы не подвергать риску уничтожения и не портить репутацию на мировом оружейном рынке. Под Авдеевкой ВСУ были вынуждены задействовать «Абрамсы» из-за нехватки другой техники.

Но первый танк, который появился на этом направлении, сразу же попал под удар «Ланцета» и бесславно сгорел.

«Абрамсы» не принимали участие в боевых действиях, их держали в резерве. А если они и стреляли, то из укрытия, с расстоянии 2-2,5 километра от объекта. Они заезжали под укрытие, открывали огонь, выстреливали боекомплект, уезжали – так что их было сложно найти и уничтожить. Их пытались держать подальше от боевых действий, потому что американцам не нужны видео и фото подбитых танков, так как это несет имиджевые потери», – рассказал бывший военнослужащий ВС США.

Он отметил также, что 31 танк, который Украине передал Вашингтон, ничего не решат на поле боя. Они просто рассеются по фронту огромной протяженности и будут быстро уничтожены российскими ВС.