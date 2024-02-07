Боец СВО обратился в полицию с заявлением на невесту, которую обвинил в краже 800 тысяч рублей с его счета, пишет Комсомолка.

Известно, что познакомился обиженный боец с невестой еще в школьные годы. Несколько лет назад они стали встречаться, а затем запланировали свадьбу. Однако в октябре парень ушел на СВО в рамках частичной мобилизации.

Перед отбытием на фронт солдат поручил невесте каждый месяц отправлять его сестре по 20 тысяч рублей. Поначалу невеста поручение выполняла, однако потом махнула рукой. Чуть позже в соцсетях она показала новый автомобиль. Не получающая денег сестра заподозрила невесту брата в краже, ведь та была безработной и не могла обзавестись новенькой машиной.

Сестра пошла на хитрость. Попросила брата одолжить ей 400 тысяч на новую машину. На счете бойца должно было оставаться порядка 800 тысяч, но невеста призналась, что денег нет. Во время отпуска боец подал в полицию заявление на невесту и добился открытия уголовного дела по факту кражи.