Находящийся в Авдеевке фронтовой репортер Александр Коц сообщил, что во время панического бегства из города украинские подразделения побросали много патронов и оружия. Все эти трофеи достались российской армии.

Военкор сообщил, что украинские боевики наделали по всему частному сектору Авдеевки большое число схронов. Ящики с патронами они преимущественно размещали на развилке дорог, рядом с жилыми домами. Российские бойцы при зачистке Авдеевки нашли арсеналы с натовским оружием, которое боевики побросали в спешке, думая лишь об одном – как бы выбраться из «авдеевского ада» живыми.

«Упираться» боевики не стали, поясняет военкор. Просто побросали всё. В одном из схронов российские бойцы нашли ящик с патронами польского производства. На принадлежность патронов указывает маркировка на польском языке. Там указано, что упакована «посылка» неким Самучек, а проверил комплектацию – некий Ковальский. Военкор иронично поблагодарил западных» помощников ВСУ и призвал их «слать еще».