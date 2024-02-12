Минобороны РФ сообщает, что костромские десантники из Южной группировки войск использовали ПТРК «Корнет» для уничтожения пехоты ВСУ. Обнаружил живую силу противника беспилотный аппарат.

После выявления большой группы пехоты к северо-западу от Артемовска ее координаты отправили на командный пункт. Там было принято решение задействовать расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Десантники выдвинулись на окраину Артемовска и одним точным ударом ликвидировали противника. Группа ВСУ скрывалась в блиндаже, по котором и прилетела противотанковая ракета.

Разведывательный БПЛА подтвердил поражение цели и уничтожение вражеского подразделения.

Артемовск находится под контролем ВС РФ с мая прошлого года. ВСУ периодически пытаются атаковать окраины города, но все эти попытки пресекаются российскими бойцами.