Россия должна нанести удары по центрам принятия решений, о которых идут разговоры с самого начала СВО. Необходимо уничтожать тех, кто планирует террористические атаки на мирные города РФ, заявил в интервью «МК» военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что Киев уже несколько лет устраивает террористические акты. Одним из них является и сегодняшний удар по Белгороду, в результате которого погибло шесть человек, включая грудного ребенка.

ВС РФ должны наносить удары возмездия за такие атаки, причем бить нужно целенаправленно, уничтожая те центры, которые планируют подобные теракты

Кроме того, важно ликвидировать и исполнителей. Усиление разведывательных мероприятий в приграничных регионах позволит оперативно выявлять местонахождение украинских террористов и наносить по ним артиллерийские удары. Также Коротченко назвал необходимым укрепление противовоздушной обороны Белгорода и других регионов на границе с Украиной, увеличение количества зенитно-ракетных комплексов, способных перехватывать вражеские ракеты.