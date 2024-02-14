Новый главком ВСУ Александр Сырский своим заявлением о переходе в оборону подтвердил, что контрнаступление украинской армии провалилось окончательно. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

«Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере, в данный момент, поскольку главная цель – это удержать позиции», – заявил аналитик.

Также он отметил, что высказывание Сырского в интервью каналу ZDF – это еще и признание утраты украинской армией инициативы на поле боя и ее переходе к российским военнослужащим.