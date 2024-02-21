Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер сообщил, что в ходе украинского конфликта ФРГ было потрачено уже более 200 миллиардов евро. Слова эксперта процитировало немецкое издание Rheinische Post.

По словам Фрацшера, из-за кризиса на Украине в Германии выросли затраты на электроэнергию, что привело к снижению темпов экономического роста страны на 2.5%.

«Высокие затраты на электроэнергию привели к снижению темпов экономического роста в ФРГ на 2,5 процентных пункта, или 100 миллиардов евро в 2022 году, и на столько же с 2023 года и до настоящего времени», – пояснил эксперт.

В конце 2023 года издание Der Spiegel, ссылаясь на Министерство финансов Германии, сообщило, что Берлин с начала украинского конфликта уже оказал Киеву военную помощь на сумму 5.2 миллиарда евро. По информации издания, ФРГ осуществляла поставки на Украину безвозмездно. Журналисты привели слова немецкого депутата от Левой партии Севима Дагделема.