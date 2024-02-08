Певица Светлана Лобода подделала документы об отчуждении авторских прав, рассказал телеграм-канал Mash. Сообщается, что композитор Олег Влади, который стал жертвой артистки, обратился в правоохранительные органы.

Ситуацию прокомментировала юрист Валерия Рытвина. Она объяснила, что композитор обвиняет певицу в подделке подписи на документах. Чтобы доказать это, была проведена экспертиза почерка. Она показала, что бумаги действительно подписывал не Влади.

Отмечается, что речь идет о песне «А может к черту любовь». Лобода фактически присвоила себе композицию, причем сделала это мошенническим путем.

Скандал с этой песней продолжается с мая прошлого года. Композитор уже выиграл один иск, а также сумел добиться запрета на трансляцию композиции. Сейчас он требует наказания для певицы за мошенничество.