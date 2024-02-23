Инновационный аппарат биоритмостимуляции «Ритм-Полет» отечественной разработки активно применяется в российской армии для восстановления сил военнослужащих, в том числе и в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех» на своем официальном сайте.

«Изначально комплекс был разработан для военных летчиков, но аппаратура получила более широкое применение. К примеру, сейчас «РИТМ-ПОЛЕТ» активно используется военными, в том числе в зоне СВО. Применение аппарата помогает специалистам расширить возможности для повышения работоспособности личного состава, тренировки устойчивости к стрессовым ситуациям и стимуляции защитных механизмов организма», – заявил генеральный директор компании-разработчика Алексей Комяков.

Устройство было разработано специалистами нижегородского НПП «Полет», входящего в состав холдинга «Росэлектроника». Аппарат биоритмостимуляции состоит из специальных очков со встроенным экраном, на который выводятся световые сигналы, а также датчика дыхания, наушников и пульта управления. 20-минутного сеанса хватает для восстановления сил, эквивалентного 4-6-часовому сну.