В ходе аукциона Barrett-Jackson в Скоттсдейле компания Ford продала первый экземпляр модели Mustang Dark Horse за 375 тысяч долларов. Средства, полученные от продажи модели, автопроизводитель передал на благотворительность. Примечательно, что первый экземпляр стандартного Ford Mustang компания продала на аукционе за внушительные 565 тысяч долларов.

Заднеприводный спорткар Ford Mustang Dark Horse с VIN-номером 001 оснащен 5-литровым бензиновым двигателем V8 на 500 лошадиных сил. В паре с силовым агрегатом работает 10-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач.

Покупатель первого экземпляра Mustang Dark Horse получил право приобрести автомобиль в любом цвете и с любимым набором опций. Стоимость базовой версии спорткара стартует с отметки в 59 тысяч долларов. Однако все вырученные средства от продажи модели будут переданы в благотворительный фонд Juvenile Diabetes Research Foundation, занимающийся лечением и профилактикой диабета 1-го типа.