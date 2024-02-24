Командир российского подразделения снайперов во время задания спас девочку, родители которой погибли под обстрелом ВСУ. Офицер удочерил ее, сообщила «Российская газета».

Военнослужащий рассказал, что в ходе выполнения боевой задачи попал под обстрел ВСУ. При этом под удар попал расположенный рядом дом. Офицер был ранен, но все же нашел в здании пострадавшую девочку и вынес ее на руках к медикам.

«И она мне тогда сказала: “Дядя спаситель, а у вас кровь”. Посмотрел – я весь в крови. И кода я ее донес, передал медикам, то уже сразу отключился… Я понял, что эту нечисть надо побеждать. И я не могу отсюда уехать без победы», – рассказал командир снайперов.

Отмечается, что теперь у офицера четверо дочерей, причем спасенная девочка стала старшей из них.