Российский офицер Иван, командующий расчетом РСЗО «Град», рассказал об особенностях выполнения боевых задач в районе Работино на Запорожском фронте.

В ролике, который размещен в официальном тг-канале Минобороны России, командир рассказал, что на гражданке был дизайнером в рекламном агентстве. А на СВО по сути работает ландшафтным дизайнером. Перестроился быстро, с улыбкой признается офицер.

Командир рассказал, как при выполнении одного из боевых заданий его расчет уничтожил натовский «Леопард», который Киев получил от Германии. Вражеский танк был подбит прямым попаданием, хотя, признается Иван, из «Града» обычно трудно попасть в конкретную цель, тем более находящуюся в движении. Скорее, «Град» накрывает определенную площадь с позициями или несколькими объектами врага. «Но тут повезло – один из снарядов угодил точно в танк», рассказал офицер.