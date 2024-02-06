Украина весьма неохотно выдает положенные выплаты и льготы военнослужащим ВСУ. Она «плодит» без вести пропавших боевиков, за которых ничего платить не нужно. Командир легендарной бригады «Пятнашка» с позывным «Абхаз» рассказал, как помогает бойцам ВСУ добиваться справедливости.

Он рассказал, что пятерых военных ВСУ, оказавшихся в плену у его подразделения, объявили пропавшими без вести. Однако «Абхаз» предпринял меры, чтобы это исправить.

«Мы написали им бумагу и сняли видео, чтобы подтвердить, что они находятся в плену. Троих из них удалось вернуть из состояния без вести пропавших, но военкомат продолжал сопротивляться в отношении двух других», – рассказал командир «Пятнашки».

Он также отметил, что киевский режим таким образом «экономит» деньги, но когда появляются факты, подтверждающие, что боец никуда не пропал, власти все же вынуждены предоставлять льготы и выплаты.