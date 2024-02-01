Более 900 боевиков националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) остаются в плену, заявил командир подразделения Денис Прокопенко с позывным «Редис». Он заявил, что в числе военнослужащих ВСУ, прибывших на родину в результате обмена 31 января ни одного «азовца», сдавшихся в мае 2022 года в Мариуполе, не оказалось.

«Россияне не меняют “азовцев”, которые держали Мариуполь», – заявил «Редис».

Он отметил, что двое боевиков из 12-й бригады были освобождены из плена 31 января, однако они не участвовали в боях за Мариуполь. Более 900 сослуживцев «Редиса» по-прежнему остаются в плену.

Напомним, обмен в последний день января производился по формуле 195 на 195. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украину вернулись 207 боевиков ВСУ.