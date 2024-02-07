Командир чеченского спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» оригинальным способом выбрался из сложной ситуации. Он ответил на запрос противника на украинском языке, а затем его группа с легкостью уничтожила противника.

Подразделение совершенно случайно нарвалось на боевиков националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Они поинтересовались на украинском языке, что за подразделение движется к ним.

«Свой хлопец! Девяносто пятая разведка. А вы кто?» — также на украинском спросил «Аид».

Боевики отметили, что входят в 3-ю штурмовую бригаду ВСУ. Российский военный объявил, что его группа подходит ближе, но практически сразу был открыт на поражение. Противник, не ожидавший подвоха, был полностью уничтожен. В спецназе лишь один боец получил ранение.