В ночь на 8 февраля дроны-камикадзе «Герань» атаковали Одессу и Николаевскую область. Было довольно громко, о чем местные жители сообщали в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, в Николаеве «зацепили кого-то крупного», рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

Он написал, что после удара по заводу «Экватор», который занимался сборкой надводных беспилотников для ВСУ, военные подняли настоящую панику. Кроме того, наблюдалась серьезная растерянность в СБУ.

Помимо «Экватора», поражены были Черноморский судостроительный завод и крупный склад с боеприпасами в районе Лесков. Несколько дронов-камикадзе атаковали Варваровку, где находились пункты размещения иностранных наемников.

В Одессе дроны-камикадзе поразили недостроенное здание, фото которого уже опубликовано в Сети.