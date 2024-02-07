В столице Украины в некоторых районах начались проблемы с электроснабжением после массированного ракетного удара ВС РФ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Днепровском районе света нет совсем.

Ранее сообщалось о целой серии мощнейших взрывов в Киеве, в некоторых районах начались сильные пожары. Также взрывы гремели в Николаеве и Харькове, в Черкасской области и в западных регионах Украины.

Минобороны РФ пока не подтверждало атаку на какие-либо объекты в Киеве и другие городах.

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. ВС РФ регулярно проводят массированные атаки с применением дронов-камикадзе и ракет. Основными целями являются объекты военной, промышленной и энергетической инфраструктуры.