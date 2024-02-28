Брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что после поражения ВСУ в Авдеевке Украина столкнется с «эффектом домино». Чтобы этого не произошло, Запад должен как можно скорее возобновлять поставки Киеву оружия и боеприпасов, передает издание Focus.

«Вы видели Авдеевку? И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино», – цитирует Кличко-младшего РИА Новости.

Напомним, 17 февраля российские ВС освободили Авдеевку и продолжают продвигаться вперед. Под их контролем уже находится село Ласточкино, сейчас идет наступление на линию Орловка-Бердичи-Тоненькое, где украинские подразделения пытаются выстраивать оборону.

В боях за Авдеевку ВСУ потеряли до полутора тысяч человек только за последние два дня штурма.