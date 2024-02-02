Украинские эксперты в телеграм-каналах раскрыли смысл заявления мэра Киева Виталия Кличко о необходимости в усилении мобилизации. Они пишут, что столичный градоначальник вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным плетет сети заговора против президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что «партия мира», которую неофициально возглавляет Залужный, делает все возможное, чтобы бойкотировать принятие нового законопроекта о мобилизации. Однако Кличко, входящий в нее, внезапно заявил, что нужно срочно призывать новых военнослужащих, чтобы провести ротацию на передовой, передает “МК”.

На первый взгляд может показаться, что мэр Киева внезапно переключился на поддержку Зеленского, но эксперты считают, что речь совсем не в этом. Кличко просто хочет вернуть в столицу боевиков ВСУ, находившихся на передовой без ротации больше года.

Военнослужащие, имеющие опыт жестких боевых действий, быстро разберутся в ситуации с коррупцией в высших эшелонах власти. Заговорщики же, коими являются Кличко и Залужный, воспользуются ситуацией и подтолкнут боевиков к штурму президентского Офиса.