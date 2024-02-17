Популярная российская певица Клава Кока поделилась своим впечатлением от участия в проекте «Прятки», транслируемом на телеканале СТС. По правилам нового проекта российские знаменитости должны соревноваться с ведущим шоу Егором Критом. Участники передачи должны спрятаться в заброшенных зданиях и прочих локациях в разных городах страны.

Певица Клава Кока во время участия в шоу рассказала, что спряталась в достаточно узком и темном пространстве. По словам артистки, в то время ей реально стало очень страшно.

Согласно правилам игры шесть героев шоу выбирают место в конкретной локации, где будут прятаться. После того, как сядет солнце, ведущий проекта должен найти каждого из участников. Для поиска ему отводится всего один час. Чтобы не быть найденными участники шоу идут на разные ухищрения – сидят в холодном подвале или тесных местах практически без воздуха, висят на высоте, выполняют опасные трюки.

Первый выпуск выйдет на СТС 18 февраля в 18:00.