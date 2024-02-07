Zeekr планирует выпустить на рынок обновленную версию электрокара Zeekr 001, который в прошлом году стал самым продаваемым в России.

Как пишет CarNewsChina, улучшенный Zeekr 001 получил новый бампер, диски и установленный на крыше лидар. Заднеприводная модель прибавила в мощности до 421 л.с. (вместо старых 272 л.с.), полноприводная – до 789 л.с. Покупатель имеет возможность выбрать тип аккумулятора – LFP массой 720 кг или NMC, который весит 606 кг.

На одном заряде LFP-аккумулятора заднеприводная модель проедет 722 км, полноприводная – 675 км. С NMC-аккумулятором элекрокар уедет на 750 и 705 км соответственно. В релизе разработчик акцентирует внимание на том, что LFP-аккумуляторы и дешевле, и служат дольше.

Ранее агентство «Автостат» назвало китайский Zeekr 001 самым продаваемым электрокаром в России. Каждый третий водитель, решивший обзавестись электромобилем, выбрал именно эту модель, хотя у Zeekr нет официальных дилеров в РФ.