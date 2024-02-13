Известный российский певец Филипп Киркоров решил реабилитироваться после участия в скандальной голой вечеринки. Артист приехал в Донецкую Народную Республику, чтобы дать концерт в одном из местных госпиталей. Соответствующее видео появилось в ряде Телеграм-каналов.

Ранее Киркоров перевел средства благотворительному белгородскому фонду «Синяя птица». Отмечается, что артист пожертвовал 5 миллионов рублей для детей с аутистическим спектром расстройств. Кроме того, Киркоров сообщил, что планирует передать свой гонорар за участие в шоу «Маска» на помощь белгородскому населению.

Филипп Киркоров угодил в грандиозный скандал после участия в «голой» вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой в ночном клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года. Кроме Киркорова на мероприятии присутствовало множество российских звезд. После скандала Киркоров и другие артисты были «вырезаны» из шоу, транслируемых на федеральных каналах. Также были отменены и выступления артистов по стране.