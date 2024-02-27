После потери Авдеевки командование Вооруженных сил Украины начало готовить к городским боям крупнейшую агломерацию Донбасса – Краматорск. Об этом пишут жители подконтрольного украинским войскам города в социальных сетях.

По словам горожан, местные власти начали устанавливать в разных районах города «противотанковые ежи», объяснив данный факт борьбой с незаконными парковками. Однако данные заявления выглядят неправдоподобно на фоне спешного бегства из Авдеевки и неспособности остановить дальнейшее продвижение российских сил на запад. Население Краматорской агломерации по состоянию на 2014 год составляло более 400 тысяч человек.

Напомним, что в Сети начала распространяться информации о подготовке украинскими войсками населенных пунктов Селидово и Покровск, расположенных на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, к обороне. Соответствующее распоряжение было отдано новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским.