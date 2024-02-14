Британское издание Daily Mail опубликовало снимки популярного голливудского актера Киану Ривза в необычном образе. 59-летний артист попал в объективы фотокамер во время съемки сцены нового фильма «Удача». Киану был одет в образе ангела.

На актере была надета белая рубашка, серые брюки и бежевый тренч. Яркость образу добавлял зеленый галстук. А за спиной у Киану красовались ангельские крылья.

О предстоящей комедии под названием «Удача» режиссера Азиза Ансари стало известно еще в апреле минувшего года. Главные роли в картине исполнят Киану Ривз и Сет Роген. Съемки фильма начались в нынешнем году, но о сюжете пока еще ничего неизвестно. Производством ленты занимается киностудия Lionsgate.

В фильмографии Киану Ривза более 110 ролей. Известность актеру принесла главная роль в научно-фантастическом боевике «Матрица». Также известными работами актера являются картины «Константин: Повелитель тьмы», «На гребне волны», «Дом у озера», «Джон Уик», «Невероятные приключения Билла и Теда».