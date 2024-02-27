Супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма, Кэтрин, принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон) перенесла оперативное вмешательство. Отмечается, что восстановление королевской особы после операции проходит не так быстро, как ей того бы хотелось.

Как сообщают британские СМИ, принцесса Уэльская очень расстроена, что по состоянию здоровья пока не может выполнять свои королевские обязанности. Ссылаясь на инсайдерскую информацию, журналисты отмечают, что Кейт с трудом удается соблюдать постельный режим. Принцесса привыкла вести активный образ жизни, поэтому сильно переживает, что восстановление после операции проходит не так быстро, как ей того хотелось бы.

Отмечается, что реабилитация после операции может занять несколько месяцев. Сообщается, что принцесса Уэльская не сможет вернуться к своим обязанностям до Пасхи.

Напомним, что Кейт Миддлтон была госпитализирована на плановую операцию 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца. Известно, что принцессе Уэльской была сделана операция на брюшной полости.