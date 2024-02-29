Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал возможный вариант переговорного процесса с Украиной. Он подчеркнул, что мирные переговоры должны быть завершены безоговорочной капитуляцией Киева.

«Но лучше бы, чтобы это были переговоры о безоговорочной капитуляции. Наша страна всегда теперь будет проводить любые переговоры и вести политику только с опорой на национальные интересы», – заявил Картаполов.

Кроме того, депутат добавил, что для России важны свои национальные интересы, поэтому с ее стороны ни о каких уступках речи не может идти и речи. И даже в случае диалогов с другими государствами, Российская Федерация все равно будет отстаивать только собственные интересы, и никак иначе.

Ранее военный эксперт Дандыкин сообщил, что Запад желает провести мирные переговоры по Украине только с целью передышки. Поэтому главы западных стран будут «уговаривать» Киев пойти на заключения мира. Но, по словам Дандыкина, данное соглашение должно стать продолжением «Минска-1» и «Минска-2».