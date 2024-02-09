Британский монарх в попытке победить рак может отказаться от стандартных методов лечения вроде химиотерапии и предпочесть средства альтернативной медицины. Такое заявление сделал экс-репортер Би-би-си, специализирующийся на новостях о королевской семье Т. Бауэр.

В беседе с Н. Фараджем на GB News Бауэр высказал предположение, что британский монарх может отказаться от химиотерапии, против которой он всегда выступал. Карл является приверженцем альтернативной медицины и верит в силу действия «трав, зелий и тому подобного», напомнил репортер.

Не исключено, что британский король обратится за консультациями к М. Диксону. Тот основал собственный институт альтернативной медицины, у которого, впрочем, много противников. Но Карл ему верит, поэтому может прислушаться к его советам и начать борьбу с раком народными средствами, сказал эксперт. Он также подчеркнул, что пока рано говорить, каким именно путем Карл предпочтет сражаться с серьезным недугом.